Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вокруг границ РФ будет создано сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

05:27

Фото: repeatme.ru



Вокруг российских границ появится сплошное радиолокационное поле, которое позволит эффективно отслеживать крылатые ракеты и другие объекты, передает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство РФ.



Как рассказали в министерстве, частью этой системы станут загоризонтные станции типа "Контейнер".



В перспективе вокруг границ РФ предполагается сформировать сплошное радиолокационное поле, пояснили в Минобороны. Это позволит своевременно отслеживать запуски крылатых ракет и взлет боевой авиации, а также фиксировать другие аэродинамические цели. Сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям будет создаваться по аналогии с полем системы предупреждения о ракетном нападении.



Первая из загоризонтных станций, которые станут частью новой системы, накануне, 1 декабря, уже заступила на боевое дежурство на территории Мордовии. РЛС под силу отслеживать массовый взлет авиации, запуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на удаленности порядка 2 тыс. км от рубежей РФ, что позволит в случае необходимости обеспечить время на отражение вероятного удара, нанесенного по внутренним объектам.



Как сообщалось ранее, в Арктике впервые испытали гиперзвуковую ракету "Кинжал". Пуск был осуществлен еще в середине ноября - истребитель МиГ-31К ВКС РФ поднялся в воздух с аэродрома в Оленегорске. Во время испытаний ракете удалось продемонстрировать скорость в 10 Махов.



Автор: Злата Богатова

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