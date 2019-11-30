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Вокруг границ РФ будет создано сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
05:27
Фото: repeatme.ru
Вокруг российских границ появится сплошное радиолокационное поле, которое позволит эффективно отслеживать крылатые ракеты и другие объекты, передает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство РФ.
Как рассказали в министерстве, частью этой системы станут загоризонтные станции типа "Контейнер".
В перспективе вокруг границ РФ предполагается сформировать сплошное радиолокационное поле, пояснили в Минобороны. Это позволит своевременно отслеживать запуски крылатых ракет и взлет боевой авиации, а также фиксировать другие аэродинамические цели. Сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям будет создаваться по аналогии с полем системы предупреждения о ракетном нападении.
Первая из загоризонтных станций, которые станут частью новой системы, накануне, 1 декабря, уже заступила на боевое дежурство на территории Мордовии. РЛС под силу отслеживать массовый взлет авиации, запуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на удаленности порядка 2 тыс. км от рубежей РФ, что позволит в случае необходимости обеспечить время на отражение вероятного удара, нанесенного по внутренним объектам.
Как сообщалось ранее, в Арктике впервые испытали гиперзвуковую ракету "Кинжал". Пуск был осуществлен еще в середине ноября - истребитель МиГ-31К ВКС РФ поднялся в воздух с аэродрома в Оленегорске. Во время испытаний ракете удалось продемонстрировать скорость в 10 Махов.
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