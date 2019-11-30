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Эльза Патаки запретила Крису Хемсворту приносить домой Мьельниры
30.11.2019 22:47
Фото: cosmopolitan.hu
Как призналась известная американская актриса Эльза Патаки, она запретила своему мужу Крису Хемсворту приносить домой молоты Тора.
Интервью со звездой опубликовал журнал Men's Health.
По словам Эльзы Патаки, ее муж в прошлом очень любил приносить домой со съемок разнообразные сувениры. Однако для них необходимо место. Учитывая, что у семьи уже есть по пять Мьельниров с каждого фильма, где играл Крис Хемсворт, а артист для них "выбирает лучшие места в доме", Эльза Патаки не выдержала.
Супруга артиста заявила, что категорически запретила мужу приносить в дом реквизит со съемочной площадки.
Ранее стало известно о том, что Крис Хемсворт снова предстанет в образе Тора. В картине, получившей название "Тор: Любовь и гром", также снимутся Натали Портман, которая вновь появится на экране в роли Джейн Фостер, и Тесса Томпсон (Валькирия).
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