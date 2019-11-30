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Названа дата запуска газопровода «Турецкий поток»
30.11.2019 22:09
Фото: putin-news.ru
Как передает газета "Дэйли Сабах", цитируя заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, торжественная церемония планируется на 8 января 2020 года.
Мероприятие, в котором будет принимать участие глава РФ Владимир Путин, пройдет в Стамбуле.
Соответствующее заявление Реджеп Тайип Эрдоган сделал во время церемонии, посвященной подключению Трансанатолийского газопровода (TANAP) к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР). Выступая в провинции Эдирне, иностранный лидер сообщил о том, что торжественное мероприятие, связанное с запуском "Турецкого потока", запланировано на 8 января и пройдет в Стамбуле.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российский президент Владимир Путин будет участвовать в торжественной церемонии в связи с запуском газопровода.
Несколько дней назад "Газпром" проинформировал о заполнении газом обеих ниток "Турецкого потока", КС "Русская" и участок берегового примыкания в России практически уже полностью готовы к началу эксплуатации. Сейчас проводятся мероприятия по завершению пусконаладочных работ на приемном терминале, который находится в Турции.
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