|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Главу Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы за казнь политических противников
30.11.2019 16:08
Фото: culturu.com
Действующего главу Суринама Дезире Баутерсе признали виновным в целом ряде убийств, совершенных около сорока лет назад.
Президента приговорили к двадцати заключения, передает Reuters.
Суд рассматривал это дело и выносил вердикт, пока президент Суринама находится за пределами страны - Дезире Баутсерсе с официальным визитом посещает Китай. Действующего глава Суринама признан виновным в казни четырнадцати сограждан, являвшихся его противниками по политической деятельности, а также одного голландца.
Баутерсе в период с 1980 по 1987 годы находился во главе Национального военного совета, который пришел к власти в результате переворота - после свержения правительства Хенка Аррона. События тех лет сейчас начали пересматривать. Кроме того, власти Соединенных Штатов и Голландии обвиняют Баутерсе в связях с наркомафией.
Ранее на тридцать лет за преступления против человечности осудили экс-главаря повстанцев Боско Нтаганду. Приговор по делу 46-летнего конголезского "Терминатора" вынес Международный уголовный суд (МУС), который счел Нтаганду виновным практически по всем пунктам обвинения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|