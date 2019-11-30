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Покрас Лампас оформил магазин Dover Street Market в Лондоне
30.11.2019 12:29
Фото: intermonitor.ru
Роспись российского художника-каллиграфиста Покраса Лампаса использована для оформления здания Dover Street Market в столице Великобритании, передает ТАСС.
По словам художника, проект выполнялся совместно с японкой Рей Кавакубо, которая является дизайнером известного бренда Comme des Garсons.
Указав адрес магазина на улице Хеймаркет, известной своими театрами и ресторанами, в своем Instagram, 28-летний Покрас Лампас опубликовал снимок своих работ - принты с его рисунками установлены на больших щитах, закрывающих витрины магазина.
Как передает ТАСС, около магазина уже растет очередь. Многие из тех, кто желает попасть внутрь или просто проходит мимо, фотографируется на фоне инсталляции российского художника.
В минувшем октябре британский уличный художник Бэнкси выразил намерение закрыть свой магазин Gross Domestic Product ("Валовой внутренний продукт"), который находился в лондонском Кройдоне и ни разу и не открывал двери для покупателей.
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