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Rolling Stone назвал самые заметные события десятилетия
29.11.2019 21:24
Фото: yenicag.info
Американский журнал Rolling Stone составил список наиболее важных событий десятилетия, передает KBS.
Со ссылкой на редакцию журнала, посвященного музыке и поп-культуре, уточняется, что особое место в этом рейтинге уделено южнокорейской группе BTS.
Как стало известно, среди наиболее заметных в Соединенных Штатах событий составители рейтинга выделили хит певца PSY — Gangnam Style, а также детскую песню, в которой речь идет о семействе акул Pink Fong — Baby Shark.
По мнению журналистов, BTS заслуживают особого внимания, потому что стали участниками таких телешоу как Good Morning America и Saturday Night Live, не говоря уже о том, что в США раскупали все билеты на их концерты, организованные в рамках масштабного тура.
В 2012 году хит Gangnam Style стал известен сотням миллионов людей по всему миру, а видеоклип, в котором был запечатлен танец, просмотрело множество пользователей.
Детская песня Pink Fong — Baby Shark, созданная по мотивам североамериканской песни, была на 32-й строке чарта Billboard Hot 100.
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