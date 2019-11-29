Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Rolling Stone назвал самые заметные события десятилетия

29.11.2019 21:24

Фото: yenicag.info



Американский журнал Rolling Stone составил список наиболее важных событий десятилетия, передает KBS.



Со ссылкой на редакцию журнала, посвященного музыке и поп-культуре, уточняется, что особое место в этом рейтинге уделено южнокорейской группе BTS.



Как стало известно, среди наиболее заметных в Соединенных Штатах событий составители рейтинга выделили хит певца PSY — Gangnam Style, а также детскую песню, в которой речь идет о семействе акул Pink Fong — Baby Shark.



По мнению журналистов, BTS заслуживают особого внимания, потому что стали участниками таких телешоу как Good Morning America и Saturday Night Live, не говоря уже о том, что в США раскупали все билеты на их концерты, организованные в рамках масштабного тура.



В 2012 году хит Gangnam Style стал известен сотням миллионов людей по всему миру, а видеоклип, в котором был запечатлен танец, просмотрело множество пользователей.



Детская песня Pink Fong — Baby Shark, созданная по мотивам североамериканской песни, была на 32-й строке чарта Billboard Hot 100.



Автор: Злата Богатова

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