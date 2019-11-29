|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Новое руководство Боливии потребовало от Мехико разрешить допрос Моралеса
29.11.2019 00:56
Фото: amazonaws.com
Новое боливийское руководство требует допросить бывшего главу государства Эво Моралеса, который сейчас находится на территории Мексики.
Как передает Correo del Sur, соответствующее заявление сделал прокурор департамента Ла-Пас Уильям Алаве.
По словам Уильяма Алаве, властям Мексики, которые ранее предоставили экс-президенту Боливии Эво Моралесу политическое убежище, правоохранительные органы направили запрос. В Лас-Пасе требуют, чтобы Мехико разрешил допрос бывшего боливийского лидера.
Как подчеркнул прокурор, синее уведомление, означающее, что в отношении лица начато расследование, ранее было активировано через Интерпол.
Незадолго до этого сам Моралес рассказал о том, что Интерпол сейчас собирает о нем данные как о преступнике. Видеозапись, на основе которой новые власти Боливии подали международный иск, экс-глава государства назвал видеомонтажом. По словам Моралеса, его хотят опорочить, выдвигая множество ложных обвинений.
Несколько дней назад глава МВД Боливии Артуро Мурильо обнародовал кадры, на которых находящийся в Мексике Моралес якобы отдает некие указания об организации протестных акций.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|