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Украинские делегаты сорвали выступление представителя России в ООН
00:38
Фото: iz.ru
Как рассказал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек, представители украинской делегации, являясь взрослыми людьми, вели себя совершенно недопустимо. По данным РИА Новости, они кричали, стучали ногами и били кулаками по столу, сорвав в итоге выступление представителя РФ.
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации вели себя так, словно были готовы затеять драку, отметил Руслан Бальбек. По словам депутата, у него даже сложилось мнение, что в Киеве делегатов выбирали не из дипломатов, а тех, кто в прошлом кидался камнями и размахивал цепями перед сотрудниками правоохранительных органов на майдане.
Бальбек добавил, что "невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы". В Женеве, где подписывались ранее великие гуманитарные конвенции, "взрослые, на первый взгляд, люди" позволили себе настолько неподобающее поведение.
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