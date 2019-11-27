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Женская сеть myJulia.ru
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Глава МИД Украины подверг критике Apple за российский Крым в приложениях
00:51
Фото: my.ua
Как заявил Вадим Пристайко, не следует американской компании заниматься глобальной политикой, ведь это не входит в число ее сильных сторон.
Соответствующий комментарий руководитель украинского ведомства оставил в своем Twitter.
Вадим Пристайко подверг критике Apple после того, как Крым и Севастополь начали обозначаться в приложениях как часть территории РФ. Описывая свои чувства после случившегося, украинский министр попросил американцев представить, что их "замыслы и идеи, годы работы" и даже частицу сердца похитил самый заклятый враг.
При этом некому невежде попросту "плевать на вашу боль", подчеркнул Пристайко, отозвавшись на случившееся. Министр также порекомендовал Apple в будущем не заниматься глобальной политикой, так как это вовсе "не ее сильная сторона".
Ранее в Apple признали полуостров частью территории РФ, указав это в программе "Погода". Информация об этом распространилась вскоре после встречи главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева с Дарьей Ермолиной, представляющей Apple в России.
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