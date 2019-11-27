|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Панкисском ущелье произошла перестрелка: один человек убит, четверо ранены
27.11.2019 21:47
Фото: novosti-dny.su
По данным МВД Грузии, причиной инцидента стал конфликт, произошедший между двумя семьями.
Как сообщают грузинские СМИ, перестрелку устроили жители населенного пункта Сакобиано.
Предположительно, ссора между двумя семьями, во время которой прогремели выстрелы, началась на фоне обсуждения строительства ГЭС "Ходори-3" в Панкисском ущелье. Со слов очевидцев, представители одного семейства были настроены резко против возведения этого объекта.
После ЧП пострадавшие были экстренно доставлены в больницу города Телави. Информации о состоянии пациентов с огнестрельными ранениями из официальных источников пока не поступало.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту инцидента, заявили в МВД Грузии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|