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В Киеве озвучили условия заключения контракта на транзит российского газа


21:07
Алексей ГончарукФото: kp.ru
Алексей Гончарук

Как заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук, Киев сейчас не ведет отдельных переговоров с Москвой о прямых поставках, передает УНН.

По его словам, имеют место лишь переговоры, связанные с продлением транзита в ЕС.

Алексей Гончарук при этом пояснил, что Киеву нужен долгосрочный контракт с Россией, "это вопрос не денег", а безопасности в энергетической сфере - как для Украины, так и стран Европы. По словам украинского премьера, при заключении соглашения с РФ должны быть соблюдены два основных условия: контракт должен иметь долгосрочный характер и соответствовать нормам Евросоюза в соответствующей сфере.

В Москве в прошлом уже не раз выражали готовность действовать, взяв за основу нормативы Евросоюза. Но в Киеве пока еще не завершен полностью процесс имплементации европейских правил. Кроме того, по мнению экспертов, на сегодняшний день нет условий для заключения каких-либо долгосрочных соглашений.

Автор: Злата Богатова

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