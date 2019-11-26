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В предварительный список объектов ЮНЕСКО включены древние памятники Чукотки
26.11.2019 19:02
Фото: exactdn.com
Наукан
Как указано на официальном портале российского Минкультуры, в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО вошли "Памятники морских арктических зверобоев". Речь идет не только о некрополях и артефактах, а также другом материальном наследии морских охотников Арктики, но и уникальных традициях, включая косторезное искусство и различные приемы охоты, не говоря уже о фольклоре.
В сообщении отмечается, что вечная мерзлота позволила сохранить "самобытные творения древней цивилизации", в основу которой легла охота на китов и ластоногих. Потомки по сей день бережно сохраняют "сказания, легенды, песни и ритуалы", зародившиеся среди представителей жителей арктического севера.
Номинацию представляют поселение Эквен, в окрестностях которого располагается одноименный могильник, и поселения Нунак и Наукан Дежневского массива. На сегодняшний день состояние всех этих памятников оценивается специалистами как удовлетворительное. Нарушений их целостности не выявлено, а подлинность отдельных компонентов не вызывает сомнений.
Заявка была подготовлена по инициативе Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Дмитрия Лихачева, поддержку оказывала Чукотская археологическая экспедиция Государственного музея востока.
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