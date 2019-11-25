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Во Франции найдены останки философа XVI века Монтеня


18:17
Во Франции найдены останки философа XVI века МонтеняФото: wordpress.com

Кости найдены в свинцовом контейнере, который лежал внутри деревянного гроба с надписью "Монтень", передает ТАСС.

Находку французские археологи сделали в подвале одного из женских монастырей города Бордо, где в наши дни находится Музей Аквитании.

Как полагают исследователи, им удалось отыскать останки знаменитого французского философа XVI века Мишеля Монтеня. Сначала археологи обнаружили деревянный гроб с надписью "Монтень". Вскрыв его, ученые выяснили, что внутри был спрятан запаянный свинцовый контейнер. Изучив его содержимое при помощи специальной камеры, специалисты пришли к выводу, что там лежат череп и некоторые другие кости человека.

Предположительно, останки с большой вероятностью действительно могут принадлежать Мишелю Монтеню. В прошлом он занимал пост градоначальника Бордо, его многое связывало с этим французским городом.

Сейчас ученые готовятся к дополнительным исследованиям, чтобы подтвердить свои догадки. В частности, будут проведены анализы, которые позволят установить пол и возраст покойного. Кроме того, специалисты надеются выявить следы почечных камней, от которых при жизни страдал философ.

Автор: Злата Богатова

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