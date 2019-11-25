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Женская сеть myJulia.ru
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В Кузбассе осудили пенсионерку, продававшую наркотики, которые остались от умершего сына
13:48
Фото: sledcom.ru
Суд приговорил 79-летнюю жительницу Кемерово к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии.
Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, пенсионерку признали виновной в покушении на незаконный сбыт героина в крупном размере, что является особо тяжким преступлением.
В ходе расследования было установлено, что сын подсудимой ранее привлекался к ответственности за незаконный сбыт наркотиков. После его смерти пенсионерка нашла оставшийся от него героин в собственном доме. Женщина попыталась продать наркотические средства знакомым.
Продавая наркотики лицам, употребляющим героин, женщина была задержана минувшей весной. В ходе обыска, который полиция провела у нее дома, было найдено и изъято свыше трех с половиной граммов героина.
Эксперты пришли к выводу, что пенсионерка вменяема, в момент совершения преступных деяний она в полном объеме понимала и осознавала их характер. В суде женщина полностью признала вину и выразил раскаяние. Учитывая это, как и пожилой возраст подсудимой и состояние ее здоровья, суд приговорил ее к наказанию ниже минимального предела, который установлен Уголовным кодексом РФ по подобным статьям.
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