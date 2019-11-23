ИнтерНовости - новости в стране и мире
Генпрокуратура назвала ошибкой Минздрава новые справки для водителей
Генпрокуратура назвала ошибкой Минздрава новые справки для водителей
«Роскосмос» предупредил об астероиде, который летит к Земле
«Роскосмос» предупредил об астероиде, который летит к Земле
В Париже за 3 млн евро распродали архив Колчака
В Париже за 3 млн евро распродали архив Колчака
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
НАТО не желает прямого конфликта с Россией, заявил советник Трампа НАТО не желает прямого конфликта с Россией, заявил советник Трампа
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его супругаМэр Тулуна попал в ДТП, погибла его супруга
МИД: Россия и Украина не разрешили разногласия на первом заседании в ГаагеМИД: Россия и Украина не разрешили разногласия на первом заседании в Гааге
Американского школьника арестовали после угроз расправиться с одноклассникамиАмериканского школьника арестовали после угроз расправиться с одноклассниками
Лавров прокомментировал заявление генсека кабмина Японии о мирном договореЛавров прокомментировал заявление генсека кабмина Японии о мирном договоре

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!
Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!
«Сказка о царе Салтане»«Сказка о царе Салтане»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

НАТО не желает прямого конфликта с Россией, заявил советник Трампа


03:11
НАТО не желает прямого конфликта с Россией, заявил советник Трампа Фото: fraza.ua

НАТО не собирается в обозримом будущем принимать Украину в свой состав, чтобы не "обострять отношения" с Москвой, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По данным РИА Новости, представитель официального Вашингтона высказался на эту тему во время проходящего в Канаде международного форума.

В ходе мероприятия, которое посвящен актуальным вопросам безопасности, Роберту О'Брайену был задан вопрос о том, стоит ли НАТО сейчас активизировать усилия по защите Украины "от российской агрессии". Как заявил в ответ американский советник, Североатлантический альянс не хочет прямого конфликта с Москвой.

Советник американского лидера по нацбезопасности подчеркнул, что на текущий момент для НАТО не является привлекательной идея о принятии в свой состав Украины, потому что следствием этого станет прямой конфликт с Россией. Поэтому данный вопрос пока не стоит на повестке дня альянса.

Вместе с тем, Вашингтон в дальнейшем намерен оставаться быть на стороне Киева в противостоянии с Москвой, добавил представитель американского руководства.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Названо имя самого влиятельного человека в современном искусствеНазвано имя самого влиятельного человека в современном искусстве
Скончался второй из семи пострадавших при взрыве на АЗС в ИнгушетииСкончался второй из семи пострадавших при взрыве на АЗС в Ингушетии
Власти Ямала пообещали выпускникам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ, премии в размере 100 тыс. рубВласти Ямала пообещали выпускникам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ, премии в размере 100 тыс. руб
Новак: РФ предлагала Украине закупать российский газ напрямуюНовак: РФ предлагала Украине закупать российский газ напрямую
Против жительницы Татарстана, посадившей за руль шестилетнего сына, возбудили два уголовных делаПротив жительницы Татарстана, посадившей за руль шестилетнего сына, возбудили два уголовных дела

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 943


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru