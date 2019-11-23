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НАТО не желает прямого конфликта с Россией, заявил советник Трампа
03:11
Фото: fraza.ua
НАТО не собирается в обозримом будущем принимать Украину в свой состав, чтобы не "обострять отношения" с Москвой, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По данным РИА Новости, представитель официального Вашингтона высказался на эту тему во время проходящего в Канаде международного форума.
В ходе мероприятия, которое посвящен актуальным вопросам безопасности, Роберту О'Брайену был задан вопрос о том, стоит ли НАТО сейчас активизировать усилия по защите Украины "от российской агрессии". Как заявил в ответ американский советник, Североатлантический альянс не хочет прямого конфликта с Москвой.
Советник американского лидера по нацбезопасности подчеркнул, что на текущий момент для НАТО не является привлекательной идея о принятии в свой состав Украины, потому что следствием этого станет прямой конфликт с Россией. Поэтому данный вопрос пока не стоит на повестке дня альянса.
Вместе с тем, Вашингтон в дальнейшем намерен оставаться быть на стороне Киева в противостоянии с Москвой, добавил представитель американского руководства.
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