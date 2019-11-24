Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Норвежского посла вызвали в МИД Пакистана после инцидента с Кораном

24.11.2019 02:14

Фото: islamonlive.in



В министерство иностранных дел Пакистана вызван посол Норвегии в республике Кьелл-Геннар Эриксен, передает ТАСС.



Причиной этого стало осквернение Корана представителями общественной организации "Остановим исламизацию Норвегии".



Как указано в пресс-релизе, который МИД Пакистана распространило в субботу, дипломату озвучили высокую обеспокоенность властей и народа страны из-за инцидента в городе Кристиансанн.



В МИД подчеркнули, что осквернение Священного Корана в Норвегии способно ранить мусульман, которых на сегодняшний день насчитывается около 1,3 миллиарда во всем мире. Руководство Норвегии призвали найти виновных и привлечь их к ответственности, а также не допускать в будущем такого рода инцидентов. По мнению пакистанских дипломатов, право на свободу самовыражения не может служить оправданием для подобных действий.



Несколько дней назад в норвежском Кристиансанне состоялась протестная акция, инициированная активистами организации "Остановим исламизацию Норвегии". Манифестанты выражали протест против распространения ислама на территории страны.



Отмечается, что организаторы манифестации, которая была должным образом согласована с местными властями, заранее предупредили правоохранительные органы о своем намерении сжигать Коран. Однако сотрудники полиции, обеспечивающие общественный порядок, призывали участников акции воздержаться от подобных провокационных действий. Несмотря на их увещевания, активисты все же подожгли священную для мусульман книгу.



Автор: Злата Богатова

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