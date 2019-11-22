|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Нетаньяху обвинили во взяточничестве и мошенничестве
22.11.2019 00:23
Фото: median.az
Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выдвинутые против него обвинения в коррупции - политически мотивированы.
Назвав само расследование попыткой заговора, политик заявил, что целью этих действий является отстранение его от должности.
По словам Биньямина Нетаньяху, обращение которого к согражданам транслировалось по телеканалам, обвинения в его адрес прозвучали в "наиболее сложное время с политической точки зрения". Израильский премьер-министр, решительно отвергая все подозрения, подчеркнул, что в действительности он лишь стал объектом "политической охоты на ведьм".
Премьер также обратился к израильтянам с призывом добиться расследования в отношении тех, кто инициировал расследование.
Ранее генеральный прокурор еврейского государства Авихай Мандельблит выразил намерение выдвинуть против Биньямина Нетаньяху целый ряд обвинения. В числе преступлений, которые могут быть инкриминированы израильскому премьеру, взяточничество, злоупотребление доверием и даже мошенничество.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|