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В США вынесли приговор российскому программисту Станиславу Лисову
21.11.2019 22:46
Фото: news2world.net
Как стало известно, молодого человека признали виновным в хакерских атаках и осудили на четыре года лишения свободы.
Учитывая, что судебные разбирательства длились с января 2017 года, большую часть срока Станислав Лисов уже отбыл.
Дело российского программиста начали рассматривать в начале 2017 года, сразу после того, как Станислава Лисова задержали в Испании по запросу Соединенных Штатов, а потом передали американским властям.
Арестованный по запросу американских спецслужб, уроженец Таганрога отказывался признавать вину. По словам Лисова, расследование представляет собой "политический заказ".
Учитывая, что россиянин уже провел в заключении достаточно долгий период, он может рассчитывать на возвращение в РФ уже весной следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Лисова.
По версии следствия, россиянин разработал некую программу, которая позволяет получать доступ к компьютерным системам американских банков и похищать реквизиты и другие личные сведения о картах клиентов с целью дальнейшего сбыта на "черном рынке".
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