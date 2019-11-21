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В США вынесли приговор российскому программисту Станиславу Лисову


21.11.2019 22:46
В США вынесли приговор российскому программисту Станиславу ЛисовуФото: news2world.net

Как стало известно, молодого человека признали виновным в хакерских атаках и осудили на четыре года лишения свободы.

Учитывая, что судебные разбирательства длились с января 2017 года, большую часть срока Станислав Лисов уже отбыл.

Дело российского программиста начали рассматривать в начале 2017 года, сразу после того, как Станислава Лисова задержали в Испании по запросу Соединенных Штатов, а потом передали американским властям.

Арестованный по запросу американских спецслужб, уроженец Таганрога отказывался признавать вину. По словам Лисова, расследование представляет собой "политический заказ".

Учитывая, что россиянин уже провел в заключении достаточно долгий период, он может рассчитывать на возвращение в РФ уже весной следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Лисова.

По версии следствия, россиянин разработал некую программу, которая позволяет получать доступ к компьютерным системам американских банков и похищать реквизиты и другие личные сведения о картах клиентов с целью дальнейшего сбыта на "черном рынке".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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