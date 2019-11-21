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Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже
21.11.2019 21:16
Фото: 24pressa.ru
Следственные органы не уведомили Карину Цуркан о завершении расследования по ее делу, заявил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы бывшего топ-менеджеру "Интер РАО". Как сообщает агентство "Интерфакс", Цуркан предъявили обвинение в шпионаже еще в начале ноября.
В первых числах ноября Карине Цуркан, которая в прошлом являлась членом правления "Интер РАО", предъявили обвинение в шпионаже в окончательной редакции, заявил адвокат Иван Павлов. Юрист отметил, что его подзащитную, как и адвокатов, до сих пор еще не уведомили о завершении следствия по ее делу.
Ранее по решению Лефортовского суда были арестованы банковские счета и деньги, находившиеся в сейфах Цуркан - в совокупности около 450 миллиона рублей. Адвокаты до этого заявляли, что на арестованных в рамках этого уголовного дела счетах может быть примерно миллиард рублей.
Карину Цуркан задержали в июне прошлого года, вскоре после этого она была арестована и уволена из компании. По версии следствия, летом 2004 года Цуркан "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой". Сама обвиняемая отказывается от признательных показания. Линия защиты строится на том, что все доказательства ее вины сфальсифицированы.
Ранее в рамках этого резонансного дела следователи беседовали с заместителем министра энергетики РФ Вячеславом Кравченко, контактировавшим с Кариной Цуркан. Высокопоставленный чиновник, находившийся в статусе свидетеля, утверждал, что ему не было известно о вероятной преступной деятельности Цуркан.
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