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В Ереване полагают, что Армения способна стать мостом между Россией и Украиной
21.11.2019 19:18
Фото: 1or.am
Ален Симонян
Как заявил вице-спикер парламента страны Ален Симонян, решение должно быть взаимоприемлемым для обеих сторон, передает ТАСС.
По мнению представителя официального Еревана, Армения вполне могла бы выступить в качестве моста для налаживания диалога между Москвой и Киевом.
Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян поделился своим мнением по этому поводу во время встречи с российскими журналистами. Представитель Еревана подчеркнул, что воспринимает и русских и украинцев как родных братьев, поэтому нужно сделать все возможное, "чтобы эту проблему скорее решить".
Как указал Симонян, решение должно быть взаимоприемлемо для обеих сторон. Необходимо думать, каким образом урегулировать спорные моменты, "чтобы ни одна сторона не осталась в обиде". Аналогичным способом стоит действовать "с Арменией и Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Азербайджаном", заявил он.
Ранее в Кремле оценили предложение Нурсултана Назарбаева устроить в Казахстане встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в целях налаживания отношений Москвы и Киева. По словам первого президента Казахстана, необходимо организовать переговоры руководителей России и Украины без присутствия представителей Вашингтона, Брюсселя или каких-либо других сторон. Лишь так, убежден Назарбаев, возможно прийти к соглашению и нормализовать отношения.
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