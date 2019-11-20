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В МИД Британии вызвали посла КНР из-за сообщений о пытках экс-сотрудника
07:28
Фото: 29y.ru
Бывший сотрудник британского консульства в Гонконге Саймон Чэн сообщил о пытках, которым он подвергался в китайской полиции.
В результате в МИД Соединенного Королевства вызвали посла КНР в Лондоне Лю Сяомина, передает ТАСС.
Со ссылкой на заявление главы Форин оффиса Доминика Рааба, которое было распространено в среду, уточняется, что иностранного дипломата вызвали в МИД, чтобы высказать негодование по поводу жестокого и возмутительного обращения с Саймоном Чэном.
Как указано в официальном текст, в Лондоне случившееся воспринимают как нарушение международных обязательств Пекина. Британские власти ожидают, что китайское руководство проведет тщательное расследование и все виновные будут привлечены к ответственности.
Напомним, 28-летний Саймон Чэн пропал 9 августа - он не вернулся на работу после того, как за день до этого на поезде направился в Шэньчжэнь, где у него должна была состояться деловая встреча. В Великобритании на исчезновение молодого человека отреагировали с обеспокоенностью.
Позже выяснилось, что Чэна во время поездки на территорию материкового Китая задержали сотрудники тайной полиции КНР. После этого он подвергался пыткам в течение двух недель - из него пытались выбить сведения об участниках массовых протестов в Гонконге, а также роли британской дипмиссии в их организации.
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