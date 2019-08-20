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В Лондоне обеспокоены сообщениями о задержании сотрудника их консульства в Гонконге
00:03
Фото: exclusivetravelerclub.com
28-летний Саймон Чэн пропал 9 августа - он не вернулся на работу после того, как за день до этого на поезде направился в Шэньчжэнь, где у него должна была состояться деловая встреча.
В Великобритании с обеспокоенностью отреагировали на публикации в СМИ о том, что сотрудник дипмиссии мог быть задержан.
Как передает агентство Reuters, британское посольство в Пекине распространило соответствующее заявление Форин оффиса. В тексте указано, что Лондон выражает обеспокоенность из-за сообщений о задержании Саймона Чэна.
Близким молодого человека, который, предположительно, мог быть задержан на пути из Шэньчжэня в Гонконг, сейчас оказывается поддержка. В заявлении ведомства также отмечается, что британские дипломаты надеются получить больше сведений от администрации Гуандуна и Гонконга.
Ранее подруга Чэна высказала опасения, связанные с тем, что сотрудника консульства китайские власти могли задержать во время прохождения контрольно-пропускного пункта.
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