Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Лондоне обеспокоены сообщениями о задержании сотрудника их консульства в Гонконге

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Фото: exclusivetravelerclub.com



28-летний Саймон Чэн пропал 9 августа - он не вернулся на работу после того, как за день до этого на поезде направился в Шэньчжэнь, где у него должна была состояться деловая встреча.



В Великобритании с обеспокоенностью отреагировали на публикации в СМИ о том, что сотрудник дипмиссии мог быть задержан.



Как передает агентство Reuters, британское посольство в Пекине распространило соответствующее заявление Форин оффиса. В тексте указано, что Лондон выражает обеспокоенность из-за сообщений о задержании Саймона Чэна.



Близким молодого человека, который, предположительно, мог быть задержан на пути из Шэньчжэня в Гонконг, сейчас оказывается поддержка. В заявлении ведомства также отмечается, что британские дипломаты надеются получить больше сведений от администрации Гуандуна и Гонконга.



Ранее подруга Чэна высказала опасения, связанные с тем, что сотрудника консульства китайские власти могли задержать во время прохождения контрольно-пропускного пункта.



Автор: Злата Богатова

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