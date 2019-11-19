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Выпущен первый учебник по деструктологии
19.11.2019 21:35
Фото: b-port.com
В России впервые создан учебник по новой прикладной науке - деструктологии, передает агентство "Интерфакс".
Над созданием этого пособия работали специалисты Московского государственного лингвистического университета.
Как сообщил журналистам заведующий лабораторией МГЛУ профессор Роман Силантьев, возглавлявший авторский коллектив, в этом учебнике комплексно рассматриваются различные вопросы противодействия деструктивных угроз в духовной сфере.
По словам ученого, речь идет практически о всем спектре потенциально опасных влияний, включая психокульты, религиозные секты, разнообразные деструктивные субкультуры, а также экстремизм и терроризм.
Руководитель авторского коллектива пояснил, что этот учебник предназначается прежде всего для чиновников, педагогов, духовных лиц, а также сотрудников правоохранительных органов, которые будут повышать квалификацию на соответствующих курсах в МГЛУ.
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