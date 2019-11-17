|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин утвердил строительство моста через Лену
14:13
Фото: headtopics.com
Глава российского государства Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через реку Лену, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
После того, как президент РФ отдал правительству поручение о подготовке предложения по финансированию, в Якутске сообщили, что проведут традиционный хоровод - "большой осуохай".
Ранее Владимир Путин наложил резолюцию "Ситуация созрела до реализации" на письмо главы Якутии Айсена Николаева, который обратился к российскому президенту с просьбой о выделении бюджетных средств на возведение трехкилометрового моста через реку Лену.
Как сообщил осведомленный источник "Коммерсанта", проект, предусматривающий также 11 километров подходов может потребовать около 83 миллиарда рублей с НДС. По данным газеты, на реализацию предполагается выделить капитальный грант в размере 54 миллиарда рублей - как из федерального, так и регионального бюджетов. Кроме того, как сообщил Николаев, уже ведутся переговоры с потенциальными частными инвесторами.
В случае скорейшего принятия решения о государственном финансировании мост через Лену может появиться уже к 2025 году, указывал в своем послании президенту руководитель региона. В письме главы республики также говорилось о том, что благодаря мосту повысится круглогодичная транспортная доступность для местного населения Якутии - с 20,9% в прошлом году до 70%. В результате ВРП региона возрастет на 2,5–3%, а ежегодные затраты на северный завоз сократятся более чем на четыре миллиарда рублей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|