Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин утвердил строительство моста через Лену

14:13

Фото: headtopics.com



Глава российского государства Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через реку Лену, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.



После того, как президент РФ отдал правительству поручение о подготовке предложения по финансированию, в Якутске сообщили, что проведут традиционный хоровод - "большой осуохай".



Ранее Владимир Путин наложил резолюцию "Ситуация созрела до реализации" на письмо главы Якутии Айсена Николаева, который обратился к российскому президенту с просьбой о выделении бюджетных средств на возведение трехкилометрового моста через реку Лену.



Как сообщил осведомленный источник "Коммерсанта", проект, предусматривающий также 11 километров подходов может потребовать около 83 миллиарда рублей с НДС. По данным газеты, на реализацию предполагается выделить капитальный грант в размере 54 миллиарда рублей - как из федерального, так и регионального бюджетов. Кроме того, как сообщил Николаев, уже ведутся переговоры с потенциальными частными инвесторами.



В случае скорейшего принятия решения о государственном финансировании мост через Лену может появиться уже к 2025 году, указывал в своем послании президенту руководитель региона. В письме главы республики также говорилось о том, что благодаря мосту повысится круглогодичная транспортная доступность для местного населения Якутии - с 20,9% в прошлом году до 70%. В результате ВРП региона возрастет на 2,5–3%, а ежегодные затраты на северный завоз сократятся более чем на четыре миллиарда рублей.



Автор: Злата Богатова

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