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Под Новосибирском женщина и двое детей погибли на пожаре
07:33
Фото: vk.com
Жертвами трагедии, случившейся в городе Болотное (Новосибирская область) стали женщина и двое детей - двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка, передают российские СМИ.
Возгорание в частном доме произошло сегодня рано утром.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 06:18 по местному времени. Прибывшие по указанному адресу пожарные обнаружили, что горит веранда частного дома.
После ликвидации пожара в доме спасатели нашли женщину, которая уже не подавала признаков жизни. Найденные там же двое детей были переданы врачам скорой. Мальчик и девочка скончались, когда медики пытались доставить их в больницу, отметили в ведомстве.
По данным МЧС, открытое горение было ликвидировано уже в 06:25, общая площадь возгорания составила 25 кв. м.
Сведений о причинах пожара из официальных источников пока не поступало. Правоохранительные органы приступили к проверке по факту гибели трех человек, обстоятельства ЧП выясняют специалисты.
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