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Пушков высмеял украинских силовиков, которые подняли в Донбассе флаги США
22:16
Фото: smi2.net
По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, военные, допускающие такие действия, "с восторгом превратят Украину в полную колонию" Соединенных Штатов.
Комментарий по поводу инцидента он оставил в своем твиттере.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление американских флагов над позициями ВСУ в Донбассе. По словам российского парламентария, государственные символы Соединенных Штатов были подняты командирами двух украинских бригад в связи с прибытием корреспондента издания New York Times.
По мнению сенатора, подобное может свидетельствовать о том, что украинских силовиков отличает "отсутствие самоуважения и раболепие", а также глупость.
Ранее представители Народной милиции ЛНР рассказали о флагах США, которые были видны около линии соприкосновения в Донбассе. По данным ополченцев, американские госсимволы подняли командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов в честь прибытия в журналиста Вэйна Хоффмана.
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