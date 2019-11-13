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Путин допускает прекращение транзита газа через Украину
01:59
Фото: aif.ru
Как заявил глава российского государства Владимир Путин, Украина ранее взяла на себя обязательства привести свое законодательство в соответствие с европейским.
В Москве готовы к заключению нового транзитного соглашения с Киевом, однако имеется риск прекращения поставок в Европу.
По словам российского лидера, "риск прекращения транзита существует, наверное". Владимир Путин отметил, что власти Украины обязались привести свое законодательство в соответствие с европейским, и в Москве "готовы и к этому".
Не все зависит от российской стороны, тогда как новые иски "Нафтогаза" продолжают обострять ситуацию в российско-украинских переговорах, отметил Путин.
Напомним, в первых числах ноября глава украинского энергетического ведомства Алексей Оржель заявил о том, что в Киеве уже готовы к прекращению транзита газа из России. Как указывал министр, в подземных хранилищах Украины на тот момент находится "рекордное количество" запасов.
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