|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Добычу нефти в России признали одной из самых дорогих в мире
13.11.2019 22:21
Фото: kazlenta.kz
Наиболее низкой, наряду с кувейтской, при этом была признана себестоимость саудовской нефти, указано в отчете, который подготовили эксперты компании Saudi Aramco.
Судя по выводам специалистов, минимальным оказался показатель около 17 долларов за баррель.
Эксперты Saudi Aramco установили, что себестоимость нефти в России на сегодняшний день может считаться одной из самых высоких в мире. Результаты исследования саудовская нефтяная компания разместила на своем сайте.
Как указано в отчете, добытая в РФ нефть остается сейчас в верхней части спектра — ее стоимость составляет 42 и 44 доллара за баррель - соответственно на суше и в море. Более дорогой на сегодняшний день является лишь добыча в Казахстане, на суше в Соединенных Штатах, Азербайджане, Анголе, Индии, Китае и Таиланде.
Эксперты проводили исследование, учитывая так называемую безубыточную цену нефти, при которой добыча на проекте может считаться допустимо рентабельной.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|