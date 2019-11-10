Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Боливии манифестанты заняли офисы двух государственных СМИ

10.11.2019 18:22

Фото: runrun.es



Участники массовых акций протеста ворвались в здания, где находятся офисы государственного телевизионного канала Bolivia TV (BTV) и радиостанции Red Patria Nueva (RPN) и полностью блокировали их деятельность.



О том, как разворачивается ситуация в стране, президент республики Эво Моралес сообщает в своем Twitter.



По словам главы государства, работа BTV и RPN была прервана из-за организованных групп, ворвавшихся в офисы. Утверждая, что они защищают демократию, участники протестов фактически прибегли к методам диктаторских режимов и вынудили журналистов покинуть свои рабочие места, подчеркнул Эво Моралес.



В Боливии продолжаются акции протеста против переизбрания на новый срок президента страны Эво Моралеса. Ранее власти уже заявили о том, что ситуация начинает выходить из-под контроля. После того, как силовики присоединились к протестам против его переизбрания, президент заявил о попытке переворота.



Позже стало известно о том, что военные не будут подавлять протесты. Как заявил главнокомандующий ВС Боливии Уильямс Калиман, обращаясь к сторонам внутриполитического конфликта, они не должны "доводить ситуацию до необратимой". По словам Калимана, армия будет обеспечивать единство соотечественников в демократических рамках и согласно конституции.



Президентские выборы состоялись в Боливии 20 октября, после чего Высший избирательный суд республики проинформировал о победе действующего главы государства. Главный противник Эво Моралеса - бывший президент Карлос Меса объявил о том, что не намерен признавать результаты первого тура. В результате страну охватила волна протестных акций и забастовок.



Автор: Злата Богатова

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