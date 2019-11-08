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Украина и ДНР приступили к разведению сил в районе Петровского
14:37
Фото: vk.com
Украинские военнослужащие и подразделения ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начинают разведение сил в районе населенного пункта Петровское, передает РИА Новости.
Предварительно на линии соприкосновения в Донбассе сторонами были выпущены белые сигнальные ракеты.
В знак готовности к разведению украинские силовики и донбасские ополченцы выпустили белые сигнальные ракеты. В качестве сигнала к непосредственному началу операции были использованы зеленые ракеты.
В настоящее время ополченцы уже начали покидать позиции у линии соприкосновения, загружаясь в автомобиль. За этим процессом сейчас ведут наблюдение представители ОБСЕ.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также отметили, что к аналогичным действиям приступила и украинская сторона. По словам руководителя представительства Руслана Якубова, на отвод подразделений дано трое суток, однако ополчение может уложиться и в один день.
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