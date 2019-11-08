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Украина и ДНР приступили к разведению сил в районе Петровского


14:37
Украина и ДНР приступили к разведению сил в районе ПетровскогоФото: vk.com

Украинские военнослужащие и подразделения ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начинают разведение сил в районе населенного пункта Петровское, передает РИА Новости.

Предварительно на линии соприкосновения в Донбассе сторонами были выпущены белые сигнальные ракеты.

В знак готовности к разведению украинские силовики и донбасские ополченцы выпустили белые сигнальные ракеты. В качестве сигнала к непосредственному началу операции были использованы зеленые ракеты.

В настоящее время ополченцы уже начали покидать позиции у линии соприкосновения, загружаясь в автомобиль. За этим процессом сейчас ведут наблюдение представители ОБСЕ.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также отметили, что к аналогичным действиям приступила и украинская сторона. По словам руководителя представительства Руслана Якубова, на отвод подразделений дано трое суток, однако ополчение может уложиться и в один день.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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