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Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины


03:40
Суд ООН отклонил возражения России по иску УкраиныФото: vk.com

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге вынес решение о том, что украинский иск о якобы нарушении РФ международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации будет рассмотрен в обязательном порядке, так как попадает под юрисдикцию данного суда.

Как передает РИА Новости, председательствующий судья Ахмед Юсуф признал юрисдикцию института над разбирательством по этой части. В результате Международный суд ООН принял решение об отклонении жалобы России в споре с Киевом. Представители Украины ранее заявили о том, что Москва якобы допустила нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

Напомним, еще в 2017 году власти Украина высказали обвинения в адрес РФ, связанные с незаконными поставками вооружения и притеснениями крымских татар. В Москве уже не раз опровергали такого рода подозрения. Российские власти продолжают указывать на то, что не входят в число противоборствующих сторон конфликта в Донбассе. Кроме того, нет речи и об ущемлении прав национальных меньшинств. Как заявлял официальный представитель РФ в суде, руководитель правового департамента российского МИД Роман Колодкин, требования Киева не входят в поле юрисдикции данного международного института.

Представитель внешнеполитического ведомства также отмечал, что аргументы Киева сводятся лишь к тому, что суду необходимо "принять как достоверные" все утверждения украинских властей. Вместе с тем, защита ранее уже в полном объеме предоставила факты, которые опровергают все обвинения. По мнению одого из адвокатов, Киев старается найти пути для опротестования в судебном порядке изменения статуса Крымского полуострова, в частности, пытаясь отыскать средства при помощи "искусственных обвинений в расовой дискриминации".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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