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Трамп хотел бы побывать в Москве на параде 9 Мая
8.11.2019 21:30
Фото: fednews.ru
Как передает ТАСС, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил желание побывать в российской столице на параде по случаю Великой Победы.
Американский президент подтвердил, что уже получил официальное приглашение посетить Москву 9 мая.
По словам президента США Дональда Трампа, ему бы хотелось присутствовать на торжественных мероприятиях, которые пройдут по случаю Дня Победы в Москве 9 мая следующего года. Политик говорил об этом, когда отвечал на вопрос корреспондента ТАСС.
Американский лидер встретился с представителями СМИ в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, собирается ли он воспользоваться переданным ему ранее приглашением посетить Москву 9 мая 2020 года, Дональд Трамп подчеркнул, что высоко ценит официальное обращение. Назвав дело "очень важным", глава Соединенных Штатов выразил намерение подумать над возможной поездкой в российскую столицу.
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