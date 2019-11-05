|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пропавшая в Адыгее 16-летняя школьница найдена убитой
00:38
Фото: vk.com
По версии следствия, убийца расправился с девочкой из-за телефона.
Подросток пропал в минувшем мае. Останки школьницы обнаружили лишь после того, как полицейские задержали 47-летнего жителя Майкопа, подозреваемого в убийстве.
Как передают российские СМИ, девушка пропала в конце мая в Майкопе. Она покинула лицей № 34, где училась, и исчезла. В масштабных поисках, кроме полицейских, было задействовано свыше двухсот волонтеров, но на след школьницы выйти так и не удалось.
Лишь накануне, 5 ноября, правоохранители объявили о задержании предполагаемого убийцы. По данным регионального СУ СКР, к гибели подростка можно быть причастен 47-летний мужчина. Местного жителя удалось задержать после того, как он включил телефон, украденный у школьницы.
Подозреваемый уже начал давать признательные показания и указал место, где спрятал тело девочки.
Как заявили представители уполномоченного по правам ребенка в Адыгее Александра Ивашина, в прошлом задержанный уже был судим за убийство и отбывал наказание. Мотивом преступления, пояснили в пресс-службе детского омбудсмена, мог стать мобильный телефон - мужчина встретил девушку у реки и расправился, чтобы завладеть ее гаджетом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|