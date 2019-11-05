Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшая в Адыгее 16-летняя школьница найдена убитой

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Фото: vk.com



По версии следствия, убийца расправился с девочкой из-за телефона.



Подросток пропал в минувшем мае. Останки школьницы обнаружили лишь после того, как полицейские задержали 47-летнего жителя Майкопа, подозреваемого в убийстве.



Как передают российские СМИ, девушка пропала в конце мая в Майкопе. Она покинула лицей № 34, где училась, и исчезла. В масштабных поисках, кроме полицейских, было задействовано свыше двухсот волонтеров, но на след школьницы выйти так и не удалось.



Лишь накануне, 5 ноября, правоохранители объявили о задержании предполагаемого убийцы. По данным регионального СУ СКР, к гибели подростка можно быть причастен 47-летний мужчина. Местного жителя удалось задержать после того, как он включил телефон, украденный у школьницы.



Подозреваемый уже начал давать признательные показания и указал место, где спрятал тело девочки.



Как заявили представители уполномоченного по правам ребенка в Адыгее Александра Ивашина, в прошлом задержанный уже был судим за убийство и отбывал наказание. Мотивом преступления, пояснили в пресс-службе детского омбудсмена, мог стать мобильный телефон - мужчина встретил девушку у реки и расправился, чтобы завладеть ее гаджетом.



Автор: Злата Богатова

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