Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин: русскому языку объявили войну

17:46

Фото: smi2.net



Как заявил глава российского государства Владимир Путин, сегодня можно наблюдать попытки "искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире". Объявив войну русскому языку, "пещерные русофобы" в некоторых странах пытаются "вытеснить его на периферию".



По словам президента РФ Владимира Путина, он обеспокоен войной, объявленной русскому языку "пещерными русофобами" в некоторых государствах. Речь идет о грубых попытках искусственно и зачастую бесцеремонно урезать "пространство русского языка в мире".



На эту тему российский лидер говорил в ходе сегодняшнего заседания Совета по русскому языку.



Как заявил глава РФ, различного рода маргиналы активно продолжают агрессивные действия, направленные против русского языка. Доходит до того, что в некоторых государствах это уже практически становится "вполне официальной государственной политикой". В действительности же речь идет о давлении и нарушении прав человека, включая "права на родную речь, на культуру и историческую память".



Путин подчеркнул, что на современной России и ее народе "лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы".



При это президент РФ призвал не называть русский язык оружием, чтобы к нему не применялись такие же меры, как к вооружению. В известной степени, это можно считать мягкой силой, отметил Путин, и этого уже вполне достаточно. Глава государства сказал это в ответ на реплику его советника Владимира Толстого, который выразил мнение о том, что русский язык представляет собой мощное оружие.



Автор: Злата Богатова

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