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Путин: русскому языку объявили войну


17:46
Путин: русскому языку объявили войнуФото: smi2.net

Как заявил глава российского государства Владимир Путин, сегодня можно наблюдать попытки "искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире". Объявив войну русскому языку, "пещерные русофобы" в некоторых странах пытаются "вытеснить его на периферию".

По словам президента РФ Владимира Путина, он обеспокоен войной, объявленной русскому языку "пещерными русофобами" в некоторых государствах.  Речь идет о грубых попытках искусственно и зачастую бесцеремонно урезать "пространство русского языка в мире".

На эту тему российский лидер говорил в ходе сегодняшнего заседания Совета по русскому языку.

Как заявил глава РФ, различного рода маргиналы активно продолжают агрессивные действия, направленные против русского языка. Доходит до того, что в некоторых государствах это уже практически становится "вполне официальной государственной политикой". В действительности же речь идет о давлении и нарушении прав человека, включая "права на родную речь, на культуру и историческую память".

Путин подчеркнул, что на современной России и ее народе "лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы".

При это президент РФ призвал не называть русский язык оружием, чтобы к нему не применялись такие же меры, как к вооружению. В известной степени, это можно считать мягкой силой, отметил Путин, и этого уже вполне достаточно. Глава государства сказал это в ответ на реплику его советника Владимира Толстого, который выразил мнение о том, что русский язык представляет собой мощное оружие.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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