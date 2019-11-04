Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Грузии не возит детей в командировки за счет бюджета

03:06

Фото: yenicag.ru

Саломе Зурабишвили



В администрации президента Грузии опровергли информацию, которая ранее распространилась в СМИ о том, что глава государства Саломе Зурабишвили якобы берет с собой детей в заграничные и местные командировки. Все расходы при этом оплачиваются из бюджета.



На оплату командировочных либо других расходов детей президента не было потрачено ни одного тетри (грузинская разменная монета) из средств бюджета главы государства Саломе Зурабишвили, заявили в ее администрации.



Сведения, появившиеся в прессе, не соответствуют действительности, подчеркнули в администрации грузинского лидера. Комментарий был дан после публикаций о том, что за счет бюджетных средств дети Зурабишвили якобы совершают местные и заграничные путешествия вместе с матерью



В администрации президента при этом подчеркнули, что вся информация, касающаяся организации командировок главы государства, включая зарубежные поездки, совершенно открыта и общедоступна. Власти готовы в любой момент предоставить сведения всем заинтересованным лицам.



В руководстве правящей партии "Грузинская мечта", отреагировав на публикации в прессе, расценили их как часть негативной кампании, которая была развернута против Саломе Зурабишвили. По их мнению, противники действующего президента Грузии стремятся дискредитировать главу государства.



Автор: Злата Богатова

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