|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава Грузии не возит детей в командировки за счет бюджета
03:06
Фото: yenicag.ru
Саломе Зурабишвили
В администрации президента Грузии опровергли информацию, которая ранее распространилась в СМИ о том, что глава государства Саломе Зурабишвили якобы берет с собой детей в заграничные и местные командировки. Все расходы при этом оплачиваются из бюджета.
На оплату командировочных либо других расходов детей президента не было потрачено ни одного тетри (грузинская разменная монета) из средств бюджета главы государства Саломе Зурабишвили, заявили в ее администрации.
Сведения, появившиеся в прессе, не соответствуют действительности, подчеркнули в администрации грузинского лидера. Комментарий был дан после публикаций о том, что за счет бюджетных средств дети Зурабишвили якобы совершают местные и заграничные путешествия вместе с матерью
В администрации президента при этом подчеркнули, что вся информация, касающаяся организации командировок главы государства, включая зарубежные поездки, совершенно открыта и общедоступна. Власти готовы в любой момент предоставить сведения всем заинтересованным лицам.
В руководстве правящей партии "Грузинская мечта", отреагировав на публикации в прессе, расценили их как часть негативной кампании, которая была развернута против Саломе Зурабишвили. По их мнению, противники действующего президента Грузии стремятся дискредитировать главу государства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|