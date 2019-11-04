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Путин уволил десять генералов МВД, СКР и МЧС


4.11.2019 21:26
Путин уволил десять генералов МВД, СКР и МЧСФото: fotocdn.net

Глава российского государства Владимир Путин произвел кадровые перестановки в руководстве силовых ведомств.

В частности, с поста снят генерал-майор МВД Александр Мельников, которого ранее взяли под стражу по обвинению в покушении на крупное мошенничество.

Как указано на официальном интернет-портале правовой информации, где уже был размещен соответствующий документ, президент РФ Владимир Путин освобождает от должности генерал-майора Александра Мельникова. В прошлом он занимал пост замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ.

В настоящее время Мельников находится под арестом - его обвиняют в покушении на крупное мошенничество.

Кроме того, по решению главы государства были уволены еще девять генералов МВД, СКР и МЧС.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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