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Путин уволил десять генералов МВД, СКР и МЧС
4.11.2019 21:26
Фото: fotocdn.net
Глава российского государства Владимир Путин произвел кадровые перестановки в руководстве силовых ведомств.
В частности, с поста снят генерал-майор МВД Александр Мельников, которого ранее взяли под стражу по обвинению в покушении на крупное мошенничество.
Как указано на официальном интернет-портале правовой информации, где уже был размещен соответствующий документ, президент РФ Владимир Путин освобождает от должности генерал-майора Александра Мельникова. В прошлом он занимал пост замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ.
В настоящее время Мельников находится под арестом - его обвиняют в покушении на крупное мошенничество.
Кроме того, по решению главы государства были уволены еще девять генералов МВД, СКР и МЧС.
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