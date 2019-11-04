Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Медведев отреагировал на слова Лукашенко о чужих войнах

4.11.2019 20:33

Фото: smi2.net



Глава российского правительства Дмитрий Медведев высказался по поводу недавнего заявления белорусского президента Александра Лукашенко о его согражданах, которые оказывались в прошлом "втянутыми в чужие войны".



Представитель официальной Москвы подчеркнул, что речь идет о защите собственной территории, поэтому такие слова производят странное впечатление.



По словам премьера, недопустимо расценивать защиту своего государства как "участие в чужих войнах", ведь речь идет о временах, когда требовалось противостоять иностранным захватчикам. Дмитрий Медведев отреагировал на высказывание белорусского президента Александра Лукашенко. Ранее он заговорил о том, что белорусов, начиная с 1812 года, постоянно втягивали в войны.



Комментируя мнение главы соседнего государства, Медведев подчеркнул, что не стоит "бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков", защищавших свою землю в другие исторические периоды. Это происходило в 1812 году, во время Первой мировой войны, не говоря уже о Великой Отечественной войне.



Автор: Злата Богатова

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