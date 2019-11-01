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Песков: ГТС Украины развалится без российского газа
01:32
Фото: vk.com
Транзит газа прежде всего необходим для самого Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как подчеркнул официальный представитель Кремля, в противном случае "ГТС Украины просто развалится".
По словам Дмитрия Пескова, пока продолжаются вакханалии в арбитраже, договориться по газу с Киевом не представляется возможным. Официальный представитель Кремля высказался по этому вопросу в программе "Москва. Кремль. Путин".
Прокомментировав результаты трехсторонней встречи по газу России, Украины и ЕК, Песков отметил, что транзит необходим для самой Украины. В противном случае вся газотранспортная система (ГТС) соседнего государства попросту развалится.
На сегодняшний день, добавил Песков, довольно сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация. При этом пресс-секретарь российского президента напомнил о позиции Владимира Путина. Глава РФ не раз подчеркивал, что Москва не планирует отказываться от транзита через Украину.
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