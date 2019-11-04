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Во Франции скончалась актриса и певица Мари Лафоре
4.11.2019 01:22
Фото: vk.com
Исполнительница, ставшая широко известной благодаря композиции Manchester et Liverpool, ушла из жизни в городе Женолье, расположенном на юге Франции.
5 ноября Мари Лафоре отмечала свое 80-летие.
Майтена Мари Брижитт Думенак, ставшая популярной под именем Мари Лафоре, родом из города Сулак-сюр-Мер во Франции. Артисткой она стала по воле случая, когда в 19-летнем возрасте пришла на песенный конкурс вместо заболевшей сестры. Став победительницей, Лафоре связала свою жизнь с искусством.
В числе наиболее известных фильмов с участием Мари Лафоре - экранизация знаменитого произведения Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли". В картине "На ярком солнце", вышедшей на экраны в 1960 году, она сыграла вместе с Аленом Делоном.
Как певица Лафоре также прославилась благодаря хитам Mon amour, mon ami и Les vendanges de l'amour. Особо стоит выделить композицию Manchester et Liverpool. Дело в том, что эта мелодия очень хорошо знакома советским и российским телезрителям, ведь именно она использовалась в качестве музыкального сопровождения во время метеорологических прогнозов.
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