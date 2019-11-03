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СМИ: Трамп ненавидит Украину


3.11.2019 21:53
СМИ: Трамп ненавидит УкраинуФото: businessinsider.com

С самых первых дней президентства глава Соединенных Штатов Дональд Трамп относился к Киеву с ненавистью, передает The Washington Post со ссылкой на собственные хорошо осведомленные источники среди бывших и нынешних представителей американской администрации.

В частности, на признание решился один из сотрудников Белого дома. По его словам, еще в минувшем мае, когда несколько советников пытались убедить президента США в том, что новое руководство стоит воспринимать как союзников и Киеву нужно помогать, Дональд Трамп не скрывал своей позиции.

Другой источник пояснил, что мнение американского лидера обусловлено тем, что Киев в прошлом сотрудничал с кампанией Клинтон во время президентских выборов. Трамп считает, что украинская сторона могла препятствовать его победе, пояснил чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Напомним, не так давно президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил главу Соединенных Штатов в том, что он ненавидит все латиноамериканские народы. При этом венесуэльцы и их история вызывают у Дональда Трампа особо острые негативные чувства, убежден Мадуро.

Автор: Злата Богатова

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