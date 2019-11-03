Новости шоу-бизнеса

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Музыканту вернули скрипку стоимостью $320 тыс., забытую в поезде


3.11.2019 13:08
Музыканту вернули скрипку стоимостью $320 тыс., забытую в поезде Фото: bbc.com

Британскому музыканту Стивену Моррису возвратили уникальный инструмент, созданный известным итальянским мастером Давидом Теклером в 1709 году.

Как соообщает Би-би-си, исполнитель, возвращаясь с концерта в Лондоне, забыл в поезде инструмент стоимостью около £250 тыс. (более $320 тыс.).

Спустя некоторое время с музыкантом связался человек, который, вероятно, присвоил футляр со скрипкой, забытый солистом Королевского филармонического оркестра и концертного оркестра Би-би-си.

Обнаружив пропажу, Стивен Моррис поспешил обратиться в Британскую транспортную полицию. Правоохранители изучили записи видеокамер и увидели, как некий молодой человек покидает поезд со скрипичным кофром белого цвета. В отчаянии музыкант обратился в СМИ, попытавшись призвать этого человека вернуть ему ценный инструмент.

Совсем скоро молодой человек связался с музыкантом через Twitter, после чего они договорились о встрече. Исполнитель на всякий случай попросил полицейских находиться рядом, но их вмешательство не потребовалось. Моррису возвратили инструмент, который, к счастью, не пострадал. Музыкант отмечает, что скрипке даже не потребовалась настройка.

В начале 2016 года американка забыла в поезде скрипку Страдивари стоимостью 2,4 млн евро, созданную в 1727 году. К счастью, полицейским удалось почти сразу отыскать раритетный инструмент - он находился в вагоне поезда, который должен был отправиться буквально через минут.

В том же году инструмент ценой в 1,5 млн долларов был похищен у музыканта Павла Верникова в Швейцарии. Скрипку XVIII века украли, когда художественный руководитель Международного музыкального фестиваля в швейцарском Сьоне лишь на несколько секунд отвернулся, оставив футляр без присмотра.

В результате скрипач лишился кофра, в котором находились скрипка и четыре смычка, а также удостоверения личности. По словам музыканта, потеря сравнима с утратой ребенка. Без этого инструмента, признался Верников, он "больше никогда не сможет заниматься музыкой". Драгоценная скрипка, созданная выдающимся мастером Джованни Батистой Гваданини, который учился у самого Антонио Страдивари, была предоставлена Павлу Верникову итальянским фондом Pro Canale.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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