Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пугачева вновь объявила об уходе со сцены

2.11.2019 23:19

Фото: vk.com



По словам Аллы Пугачевой, только что выступившей на очередном грандиозном концерте, в следующий раз она выйдет на сцену лишь через десять лет.



Артистка, приехавшая в Минск, подчеркнула, что речь идет о совершенно непредвиденном мероприятии.



Как заявила отпраздновавшая в этом году 70-летие Алла Пугачева, в следующий раз она появится на сцене лишь после того, как отметит свое 80-летие. Звезда говорила на эту тему в Минске, где выступила впервые за много лет.



Общаясь с белорусскими ценителями ее творчества, примадонна российской эстрады пояснила, что концерт в Минске был для нее "совершенно непредвиден". Однако получив приглашение, артистка приняла решение приехать, "а больше никуда". Пугачева заявила, что теперь публике придется достаточно долго ждать.



Во время визита в Минск Алла Борисовна получила большой подарок от белорусского лидера Александра Лукашенко: представители президента вручили цветы, конфеты и Орден дружбы народов. Почетную награду артистке предстоит получить в посольстве РБ в Москве.



Автор: Злата Богатова

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