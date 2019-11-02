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Пугачева вновь объявила об уходе со сцены
2.11.2019 23:19
Фото: vk.com
По словам Аллы Пугачевой, только что выступившей на очередном грандиозном концерте, в следующий раз она выйдет на сцену лишь через десять лет.
Артистка, приехавшая в Минск, подчеркнула, что речь идет о совершенно непредвиденном мероприятии.
Как заявила отпраздновавшая в этом году 70-летие Алла Пугачева, в следующий раз она появится на сцене лишь после того, как отметит свое 80-летие. Звезда говорила на эту тему в Минске, где выступила впервые за много лет.
Общаясь с белорусскими ценителями ее творчества, примадонна российской эстрады пояснила, что концерт в Минске был для нее "совершенно непредвиден". Однако получив приглашение, артистка приняла решение приехать, "а больше никуда". Пугачева заявила, что теперь публике придется достаточно долго ждать.
Во время визита в Минск Алла Борисовна получила большой подарок от белорусского лидера Александра Лукашенко: представители президента вручили цветы, конфеты и Орден дружбы народов. Почетную награду артистке предстоит получить в посольстве РБ в Москве.
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