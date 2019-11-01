Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве отреагировали на призыв Киева выплатить репарации за Донбасс

1.11.2019 19:15

Фото: russophile.org



"Неудачным" назвал соответствующее высказывание украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Как заявил пресс-секретарь российского президента, не стоит "забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс".



Россия не входит в число участников данного конфликта, речь идет лишь о внутриукраинских делах, пояснил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Официальный представитель Кремля говорил на эту тему, когда его попросили прокомментировать слова Владислава Криклия.



Украинский министр ранее заявил о том, что Москве придется выплачивать репарации Киеву. По словам Криклия, это произойдет после завершения военных действий на востоке Украины.



Песков назвал заявление Криклия не самым удачным и напомнил о том, что речь идет о территории Украины и ее внутренних делах. Кроме того, не стоит забывать о том, кем была начата война в Донбассе, отметил пресс-секретарь российского лидера.



Вместе с тем, российская сторона вместе с другими продолжает прикладывать усилия, чтобы содействовать скорейшему урегулированию этого внутриукраинского кризиса.



Автор: Злата Богатова

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