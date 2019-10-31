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В Тюмени готовятся к экстренной посадке SSJ-100 с отказавшим двигателем
18:06
Фото: staticflickr.com
Экипаж суперджета в эти минуты готовится к аварийному приземлению в аэропорту Тюмени.
По данным российских СМИ, у самолета, направлявшегося в Петербург, в воздухе отказал двигатель.
Как сообщает РИА Новости, самолет SSJ-100 в самое ближайшее время должен осуществить экстренную посадку в Тюмени. Со ссылкой на экстренные службы региона уточняется, что у воздушного судна авиакомпании "Ямал" во время полета отказал двигатель.
По данным агентства "Интерфакс", сейчас самолет кружит над аэропортом, вырабатывая оставшееся в баках топливо. На борту суперджета находятся восемьдесят пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет взлетел из тюменского аэропорта Рощино около получаса назад.
Как пояснили в пресс-службе тюменского аэропорта, в полную боевую готовность приведены все службы воздушной гавани. Сведений о том, что могло стать причиной отказа двигателя, пока нет. Информация уточняется.
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