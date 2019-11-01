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В Сургуте женщина погибла под колесами снегоуборочной машины
1.11.2019 15:04
Фото: elorda.info
В результате ЧП женщина 1978 г.р. от полученных ранений скончалась на месте, передают российские СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб Сургута.
По факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы.
Как рассказали в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), смертельная авария случилась сегодня утром, примерно в 10:00 по местному времени (8:00 по Москве). Водитель снегоуборочной машины, находившейся на улице Нефтяников, дал задний ход, не убедившись предварительно в безопасности этого маневра.
В результате спецтехника совершила наезд на местную жительницу, которая в тот момент шла по автомобильной парковке, расположенной около торгового центра. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.
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