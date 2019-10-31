ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Польше задержан россиянин, пытавшийся провезти в РФ десять тигров
В Польше задержан россиянин, пытавшийся провезти в РФ десять тигров
В Карелии утонули три рыбака
В Карелии утонули три рыбака
Террористы признали гибель аль-Багдади
Террористы признали гибель аль-Багдади
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Бывший мэр Киселевска убит в перестрелкеБывший мэр Киселевска убит в перестрелке
Асад разъяснил, почему назвал Трампа лучшим президентом СШААсад разъяснил, почему назвал Трампа лучшим президентом США
В Польше задержан россиянин, пытавшийся провезти в РФ десять тигровВ Польше задержан россиянин, пытавшийся провезти в РФ десять тигров
Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре направят на психиатрическую экспертизуПодозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре направят на психиатрическую экспертизу
Террористы признали гибель аль-БагдадиТеррористы признали гибель аль-Багдади

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«Сказка о царе Салтане»«Сказка о царе Салтане»
Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»
Броши своими руками: что нужно для работы?Броши своими руками: что нужно для работы?
230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Бывший мэр Киселевска убит в перестрелке


12:53
Бывший мэр Киселевска убит в перестрелкеФото: sibdepo.ru

Следственный комитет РФ опубликовал оперативный видеоматериал, сделанный на месте гибели экс-мэра города Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.

На кадрах запечатлен двор особняка, в котором проживал бывший высокопоставленный чиновник.

На записи можно увидеть пронумерованные улики, а также гильзы и многочисленные следы крови.

ЧП случилось минувшей ночью, когда во дворе собственного дома был убит Сергей Лаврентьев, в прошлом занимавший пост главы города Киселевска. Инцидент произошел в населенном пункте Верх-Чумыш, бывшего чиновника смертельно ранили в ходе перестрелки.

В СКР пояснили, что накануне вечером, 31 октября, супруга Лаврентьева заметила на участке их дома свет от фонарика и двух неизвестных. Вскоре после того, как ее муж отправился во двор, чтобы выяснить, что случилось, прозвучали выстрелы. Экс-чиновник, отправившийся на улицу с ружьем, успел смертельно ранить одного из двоих нападавших.

Тела мужа и убитого им неизвестного женщина нашла ту дома, когда выстрелы стихи. Предположительно, погибший мужчина, которому на вид около сорока лет, проживал в соседнем городе. По каким причинам он оказался около дома Лаврентьева, сейчас выясняет следствие.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

В Мадриде найдена мумия умершей 15 лет назад женщиныВ Мадриде найдена мумия умершей 15 лет назад женщины
В Минобороны с сомнением прокомментировали операцию США по ликвидации аль-БагдадиВ Минобороны с сомнением прокомментировали операцию США по ликвидации аль-Багдади
В Испании пойман один из самых разыскиваемых в Европе преступниковВ Испании пойман один из самых разыскиваемых в Европе преступников
В Карелии ищут троих рыбаковВ Карелии ищут троих рыбаков
На границе Польши и Белоруссии умирают тигры: один хищник уже погибНа границе Польши и Белоруссии умирают тигры: один хищник уже погиб

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru