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Бывший мэр Киселевска убит в перестрелке
12:53
Фото: sibdepo.ru
Следственный комитет РФ опубликовал оперативный видеоматериал, сделанный на месте гибели экс-мэра города Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.
На кадрах запечатлен двор особняка, в котором проживал бывший высокопоставленный чиновник.
На записи можно увидеть пронумерованные улики, а также гильзы и многочисленные следы крови.
ЧП случилось минувшей ночью, когда во дворе собственного дома был убит Сергей Лаврентьев, в прошлом занимавший пост главы города Киселевска. Инцидент произошел в населенном пункте Верх-Чумыш, бывшего чиновника смертельно ранили в ходе перестрелки.
В СКР пояснили, что накануне вечером, 31 октября, супруга Лаврентьева заметила на участке их дома свет от фонарика и двух неизвестных. Вскоре после того, как ее муж отправился во двор, чтобы выяснить, что случилось, прозвучали выстрелы. Экс-чиновник, отправившийся на улицу с ружьем, успел смертельно ранить одного из двоих нападавших.
Тела мужа и убитого им неизвестного женщина нашла ту дома, когда выстрелы стихи. Предположительно, погибший мужчина, которому на вид около сорока лет, проживал в соседнем городе. По каким причинам он оказался около дома Лаврентьева, сейчас выясняет следствие.
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