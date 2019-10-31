Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Госдеп обвинил Россию в навязывании миру С-400

31.10.2019 20:50

Фото: smi2.net



Как заявил помощник американского госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер, российские власти стремятся использовать потребности партнеров, чтобы препятствовать поставкам передовых средств обороны, которые предлагают Соединенные Штаты.



Своим мнением по этому поводу представитель американского руководства поделился во время брифинга, проводившегося в Вашингтоне.



По словам помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера, в прошлом Москва стремилась к распространению автомата Калашникова. Оружие стало универсальным повстанцев, которых Советский Союз поддерживал по всему миру: от Юго-Восточной Азии до Африки.



Теперь же власти РФ усердно работают над навязыванием миру разных вариантов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил представитель Годепа. Купер добавил, что таким образом российская сторона стремится создавать препятствия для способности Соединенных Штатов поставлять различным государствам "наиболее передовые средства обороны".



Автор: Злата Богатова

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