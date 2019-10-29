Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дипмиссия Израиля в России объявила о закрытии

13:32

Фото: veved.ru



Представительства еврейского государства по всему миру могут закрыться из-за забастовок дипломатических сотрудников.



Причиной их недовольства стало решение Минфина Израиля об изменении условий их финансирования, указано в сообщениях посольства этой страны в Москве и генконсульства в Петербурге.



Аналогичные заявления уже сделали в других израильских дипмиссиях, в частности, на Украине, в Канаде и Франции. Предполагается, что представительства в Киеве, Торонто и Париже приостановят работу до дальнейшего уведомления. Пока же они не будут оказывать услуги населению.



Объявив о забастовке, израильские дипломаты подчеркивают, что их действия вынужденные - у них попросту не оставалось выбора. При этом они надеются на скорое урегулирование ситуации.



Решение об изменении существовавшей в течение десятилетий процедуры финансирования глава Минфина принял минувшим летом. Согласно новому порядку, начиная с января 2019 года вводится налог на выплаты дипломатам на представительские расходы. Теперь сотрудникам дипмиссий необходимо предоставлять документы о потраченных средствах. В противном случае расходы такого рода будут рассматривать в качестве прибавки к заработной плате, а потому облагать налогом.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 117

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.10.2019 21:37 В Кремле прокомментировали ЧП в Забайкалье

В Кремле прокомментировали ЧП в Забайкалье 29.10.2019 12:14 США намерены взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии

США намерены взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии 28.10.2019 20:01 СМИ: Болгария высылает российского дипломата

СМИ: Болгария высылает российского дипломата 28.10.2019 14:59 Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете 28.10.2019 00:50 В Минобороны с сомнением прокомментировали операцию США по ликвидации аль-Багдади