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Дипмиссия Израиля в России объявила о закрытии


13:32
Дипмиссия Израиля в России объявила о закрытииФото: veved.ru

Представительства еврейского государства по всему миру могут закрыться из-за забастовок дипломатических сотрудников.

Причиной их недовольства стало решение Минфина Израиля об изменении условий их финансирования, указано в сообщениях посольства этой страны в Москве и генконсульства в Петербурге.

Аналогичные заявления уже сделали в других израильских дипмиссиях, в частности, на Украине, в Канаде и Франции. Предполагается, что представительства в Киеве, Торонто и Париже приостановят работу до дальнейшего уведомления. Пока же они не будут оказывать услуги населению.

Объявив о забастовке, израильские дипломаты подчеркивают, что их действия вынужденные - у них попросту не оставалось выбора. При этом они надеются на скорое урегулирование ситуации.

Решение об изменении существовавшей в течение десятилетий процедуры финансирования глава Минфина принял минувшим летом. Согласно новому порядку, начиная с января 2019 года вводится налог на выплаты дипломатам на представительские расходы. Теперь сотрудникам дипмиссий необходимо предоставлять документы о потраченных средствах. В противном случае расходы такого рода будут рассматривать в качестве прибавки к заработной плате, а потому облагать налогом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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