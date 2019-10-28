ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Мадриде найдена мумия умершей 15 лет назад женщины
В Мадриде найдена мумия умершей 15 лет назад женщины
СМИ: Болгария высылает российского дипломата
СМИ: Болгария высылает российского дипломата
Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Болгария высылает российского дипломатаСМИ: Болгария высылает российского дипломата
Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернетеПутин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Житель Уфы пропал с двумя малолетними сыновьямиЖитель Уфы пропал с двумя малолетними сыновьями
Американский космоплан X-37B завершил секретную миссиюАмериканский космоплан X-37B завершил секретную миссию
Под Рязанью в сгоревшем доме нашли тела трех детей Под Рязанью в сгоревшем доме нашли тела трех детей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»
Броши своими руками: что нужно для работы?Броши своими руками: что нужно для работы?
230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Болгария высылает российского дипломата


28.10.2019 20:01
МИД БолгарииФото: psinom.ru
МИД Болгарии

Как передает РИА Новости, руководство Болгарии выразило намерение выслать из страны российского дипломата.

Официального комментария от отечественного диппредставительства в этом государстве пока не последовало, отмечает агентство.

Российское посольство пока воздерживается от каких-либо комментариев по поводу информации, распространившейся в СМИ о высылке дипломата.

В прессе появились сообщения о том, что сотрудник дипмиссии РФ уже покинул территорию Болгарии. Сведения поступили от представителя болгарского внешнеполитического ведомства. Как заявили в иностранном МИД, официальная София ранее "высказала пожелание" о том, чтобы сотрудника российского посольства отозвали в течение сегодняшнего дня. В результате указанное лицо уже находится за пределами Болгарии, — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В прокуратуре Болгарии, прокомментировав случившееся, заявили об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении российского дипломата. По предварительным данным, речь может идти о подозрениях в шпионской деятельности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Великобритании найден грузовик с останками 39 человекВ Великобритании найден грузовик с останками 39 человек
Принц Гарри дал откровенное интервью о сложных отношениях с братомПринц Гарри дал откровенное интервью о сложных отношениях с братом
В Росатоме разъяснили сведения о ввозе в РФ опасных радиоактивных отходовВ Росатоме разъяснили сведения о ввозе в РФ опасных радиоактивных отходов
В Еврейской АО кошка спасла супругов при пожареВ Еврейской АО кошка спасла супругов при пожаре
Под Курском неизвестный напал с ножом на школьницПод Курском неизвестный напал с ножом на школьниц

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru