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СМИ: Болгария высылает российского дипломата
28.10.2019 20:01
Фото: psinom.ru
МИД Болгарии
Как передает РИА Новости, руководство Болгарии выразило намерение выслать из страны российского дипломата.
Официального комментария от отечественного диппредставительства в этом государстве пока не последовало, отмечает агентство.
Российское посольство пока воздерживается от каких-либо комментариев по поводу информации, распространившейся в СМИ о высылке дипломата.
В прессе появились сообщения о том, что сотрудник дипмиссии РФ уже покинул территорию Болгарии. Сведения поступили от представителя болгарского внешнеполитического ведомства. Как заявили в иностранном МИД, официальная София ранее "высказала пожелание" о том, чтобы сотрудника российского посольства отозвали в течение сегодняшнего дня. В результате указанное лицо уже находится за пределами Болгарии, — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
В прокуратуре Болгарии, прокомментировав случившееся, заявили об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении российского дипломата. По предварительным данным, речь может идти о подозрениях в шпионской деятельности.
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