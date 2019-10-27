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Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете


14:59
Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернетеФото: jindatheme.com

В соответствии с распоряжением главы российского государства пропаганда наркотиков в Сети скоро будет официально считаться уголовно наказуемым преступлением.

Соответствующее поручение Владимир Путин дал правительству РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести соответствующие поправки в действующее в нашей стране законодательство, сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о принятии дополнительных мер в целях противодействия незаконному обороту наркотиков в нашей стране. Согласно списку поручений, которые отдал глава государства, следует ограничить доступ к информации в Сети, связанной со способами изготовления и применения разного рода наркотических и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных средств.

Меры также будут распространяться на информацию, которая связана с тем, где можно приобрести вышеуказанные вещества.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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