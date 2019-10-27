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Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете
14:59
Фото: jindatheme.com
В соответствии с распоряжением главы российского государства пропаганда наркотиков в Сети скоро будет официально считаться уголовно наказуемым преступлением.
Соответствующее поручение Владимир Путин дал правительству РФ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести соответствующие поправки в действующее в нашей стране законодательство, сообщает пресс-служба главы государства.
Речь идет о принятии дополнительных мер в целях противодействия незаконному обороту наркотиков в нашей стране. Согласно списку поручений, которые отдал глава государства, следует ограничить доступ к информации в Сети, связанной со способами изготовления и применения разного рода наркотических и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных средств.
Меры также будут распространяться на информацию, которая связана с тем, где можно приобрести вышеуказанные вещества.
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